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ДПСУ попередила про фейковий збір коштів на "потреби" прикордонників

Невідомі особи від імені Держприкордонслужби збирали гроші нібито на теплий одяг. 

Державна прикордонна служба попередила про збір коштів на неіснуючі потреби прикордонників. Інформацію зловмисники поширили в соцмережах, зазначили в Телеграм ДПСУ.

"Нещодавно у соціальних мережах, на телеграм-каналі, який позиціонує себе як ДПСУ, з’явилось повідомлення про збір коштів на теплий одяг для прикордонників 1-го прикордонного загону, які несуть службу на передовій. Дана сторінка не є офіційною, а 1-й прикордонний загін наразі повністю забезпечений всім необхідним", – заявили в службі. 

Офіційний донат можна зробити на сайті ДПСУ. Кошти з цих рахунків підуть на зміцнення обороноздатності прикордонного відомства.

Нагадаємо, в вересні правоохоронці оголосили підрзру мешканцю Прикарпаття, який привласнював зібрані на потреби ЗСУ кошти. 

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