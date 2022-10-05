ДПСУ попередила про фейковий збір коштів на "потреби" прикордонників

Державна прикордонна служба попередила про збір коштів на неіснуючі потреби прикордонників. Інформацію зловмисники поширили в соцмережах, зазначили в Телеграм ДПСУ.

"Нещодавно у соціальних мережах, на телеграм-каналі, який позиціонує себе як ДПСУ, з’явилось повідомлення про збір коштів на теплий одяг для прикордонників 1-го прикордонного загону, які несуть службу на передовій. Дана сторінка не є офіційною, а 1-й прикордонний загін наразі повністю забезпечений всім необхідним", – заявили в службі.

Офіційний донат можна зробити на сайті ДПСУ. Кошти з цих рахунків підуть на зміцнення обороноздатності прикордонного відомства.

Нагадаємо, в вересні правоохоронці оголосили підрзру мешканцю Прикарпаття, який привласнював зібрані на потреби ЗСУ кошти.