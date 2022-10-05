Як КМДА скасувала батьківські довідки в дитсадки і мовчала про це

LB.ua офіційно отримав постанову про нове рішення Ради оборони, поцікавився в міській адміністрації, чому вона не розповідає публічно про документ, а також поспілкувався з мамою, котра намагалася з’ясувати в КМДА, на яких підставах були запроваджені обов’язкові довідки.

Решта ж досі думають, що без довідки про працевлаштування батьків дитину в дитсадок не пустять. Що логічно, адже ще 29 серпня Валентин Мондриївський, заступник міського голови Києва, нагадав про обмеження . А з приводу тих, хто не може надати довідку, сказав: "Якщо вони не працюють і не хочуть приділяти дитині час, то ми таке не підтримуємо".

Ще 1 вересня Рада оборони при КМДА скасувала довідки про необхідність бути присутніми на роботі від батьків, які хочуть віддати свою малечу в дитсадок. Але відповідне рішення досі не з’явилося на сайті адміністрації, про нього не було оголошено публічно. Декотрі батьки дізналися про нього від керівників дошкільних закладів чи вихователів. Або з фейсбуку, де неофіційно опублікували фото документа.

Фото: Макс Требухов

Чи було порушення прав дітей на дошкільну освіту

У травні Рада оборони при КМДА вирішила, що в столичні дитсадки можуть приймати тільки дітей, чиї батьки працюють або служать у Збройних силах. І лише якщо вони принесуть відповідні довідки.

Багатьох це обмеження обурило, адже не всі можуть отримати такий документ. Ба більше, Міносвіти не давало подібних рекомендацій, а рішення Ради оборони, імовірно, незаконне.

Серед обурених батьків - Наталія Рябцева. Вона двічі зверталася в КМДА, щоб дізнатися, на якій підставі дітей не пускають до дитсадків через відсутність довідки. За її словами, рішення Ради оборони прямо суперечить статтям 2, 3 та 11 Закону України "Про освіту".

Замість нормативно-правових актів, які просила надати жінка, в Оболонській райдержадміністрації послалися на безпекову ситуацію і наказ Департаменту освіти і науки КМДА. А також на статтю 8 розділу І закону "Про дошкільну освіту", де йдеться про те, що відвідування дитиною дитсадка "не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі".

"Підозрюю, що ці довідки вони придумали, найімовірніше, через обмежену кількість місць в укриттях дитсадків. Але це можна інакше комунікувати і вирішувати, а не придумувати якісь дивні вимоги і самих себе підставляти", - пояснює Наталія.

У другому зверненні, 5 вересня, Наталія повторила запитання щодо обґрунтування рішення, а також попросила звернути увагу на кількість петицій від батьків з проханням скасувати норму про довідки.

Фото: Дарина Коломієць/Суспільне Укриття в одному з дитячих садочків Києва.

"І якщо в КМДА говорять, що обмежують доступ до садочків, бо безпека дітей - це пріоритет, то чи означає це те, що вони свідомо наражають дітей на ризик, беручи їх у садочок? І якщо вони говорять, що батьки повинні займатися вихованням, виходить, батьків, які приводять дітей у садочок, звинувачують у тому, що вони не дбають про своїх дітей?" - цікавиться Наталія.

21 вересня надійшла відповідь від Оболонської РДА: довідки скасували, а єдине обмеження для прийому дітей у заклади - кількість місць в укритті.

У службі освітнього омбудсмана не прокоментували, чи порушило рішення про довідки закон "Про освіту".

"Неправильне рішення було скасоване, немає сенсу обговорювати те, що скасоване", - відповіли LB.ua. На зауваження про те, що рішення все ж діяло три місяці, нам відповіли: "Порушення прав припинено".

Також додали, що освітній омбудсман надсилав запит у КМДА, втім чи це він вплинув на скасування довідок - невідомо.

Що кажуть у КМДА

LB.ua намагався з’ясувати, чому рішення Ради оборони приховують від загалу. 15 вересня ми звернулися до Олексія Курпаса, радника голови апарату КМДА. Він повідомив, що садки працюють у "звичайному режимі". На уточнення про скасування довідок сказав, що це рішення Ради оборони. Але самого документа не надав.

Зазначимо, неофіційне фото постанови на той момент уже опублікували у фейсбуці батьки, які отримали його від керівника дитсадка.

23 вересня з КМДА надійшла відповідь на запит LB.ua, до якого додали офіційний протокол рішення, ухваленого 1 вересня. Той самий, який раніше гуляв соцмережами.

Фото: КМДА Протокол від 1 вересня

На запитання, чому цього рішення немає на сайті КМДА, відповіли, що "публікація протоколів Ради оборони Києва на міському порталі не передбачена через особливість інформації, яка може міститися в протоколах".

Зазначимо, що протокол №11, яким запровадили обов’язкові довідки, на сайті опубліковано. Чим саме він відрізняється від протоколу щодо їхнього скасування - невідомо.

Також у КМДА послалися на змінений наказ Департаменту освіти і науки від 6 вересня, відповідно до якого дитсадки, що мають укриття, повинні "своєчасно повернути вихованців закладу на навчання". У ньому посилаються на протокол від 1 вересня, але немає жодного слова про скасування довідок.

Про цю вагому зміну публічно не заявляла голова департаменту Олена Фіданян. А заступник керівника КМДА Валентин Мондриївський розповів про неї 18 вересня в ефірі каналу "ISLND TV".

Що кажуть у дитсадках

14 червня киянці Тетяні Гонченко прийшло запрошення для її майже трирічної доньки в садок біля дому. Для дитини це мав бути перший рік у дошкільному навчальному закладі.

Тетяна звернулась у садок, поцікавилася, чи можна зарахувати доньку, якщо немає довідок про працевлаштування від обох батьків.

Їй відповіли, що зарахувати можуть, але водити дитину в садок не вдасться.

Тетяна має ФОП, утім не з'ясовувала, чи підходить довідка про це. Каже, віддала дитину в приватний садочок. І додає, що якби не повномасштабна війна - розглядали б державні.

Фото: КМДА

"Я записала дитину в чергу до садочка ще в перші дні її життя, бо в нас на Позняках великі черги. Записувала відразу в 7 садочків у нашому районі. І мені в результаті прийшли запрошення майже від усіх, але ми всі відхилили і пішли в приватний. Бо не захотілося морочитися з цими довідками і пошуком садочка з бомбосховищем", - поділилася киянка.

Наталія Рябцева, отримавши відповідь від КМДА про скасування довідок, звернулася в садок, куди скерували її сина через те, що в їхньому закладі не було укриття. Там, каже, про рішення знали ще 9 вересня, але батькам не оголошували. І відразу попередили, що місць немає.

"Як я розумію, на початку вересня вони сформували групу з тих, хто приніс довідку, а далі сказали, що місць немає і якщо буде з'являтися можливість, то будуть батькам повідомляти. Але вони хоч би дізналися, скільки реально охочих відправити дитину в садок. Їх же потім РДА питатиме, чи є потреба - що вони їм скажуть? Але вони з цим не сильно поспішають", - розповідає Наталія.

Схоже, така історія не рідкість. За словами жінки, у садочку на Печерську, куди водив дитину її брат, заявили, що після ремонту відкривати заклад не будуть, бо буцімто лише 4% батьків готові віддавати малечу в садок.

За даними КМДА, в Києві станом на 15 вересня працювали 317 дитсадків - це 60% від загальної кількості. Тобто це заклади з облаштованими укриттями, які зазвичай невеликі.

“У нашому садочку укриття зробили з колишнього овочесховища, і туди вміщаються лише 40 дітей плюс вихователі. Звісно, не всі охочі можуть потрапити в садок”, - розповідає Вікторія Кравчук, яка мешкає в Дніпровському районі Києва.

Загалом садочки зараз відвідують 12,5 тис. дітей.

29 серпня в міській адміністрації заявляли, що відкриватимуть дитсадки відповідно до кількості заявок батьків. На той момент працювало близько 40 садочків. Як зазначала Фіданян, запас вільних місць у садочках не використовували, тому що батьки не зверталися з такою потребою.

Фото: Макс Требухов Валентин Мондриївський та Олена Фіданян

Позицію КМДА щодо введення довідок Наталія вважає дивною.

"У місті багато переселенців. Яку вони можуть дати довідку? Люди навіть не можуть влаштуватися на роботу, бо на руках маленька дитина. Від цього страждають усі, навіть економіка міста", - вважає жінка.

Вона, зрештою, також повела свого сина в приватний садочок. Це його останній рік перед школою, а окрім освітнього моменту, важлива і соціалізація дитини, додала жінка. І зазначила, що не всі мають можливість оплатити приватні садки.

І Вікторія, і Наталія вважають, що КМДА мала свою причину, щоб замовчувати скасування довідок.

"Вони не підготували достатню кількість місць в укриттях у закладах освіти, хоча було багато часу. От тепер і викручуються таким дивним чином", - зазначила Вікторія.