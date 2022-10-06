​Бюджетників Луганщини окупанти змушують вступати в путінську партію "Єдина Росія"

Загарбники планують проводити такі ж заходи в Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

На окупованих територіях Луганщини росіяни змушують працівників бюджетної сфери вступати до партії "Єдина Росія".

Як ідеться на порталі "Спротив", члени цієї політсили вибудовують партійні сітки гауляйтерів під наглядом ФСБ.

Якщо бюджетники відмовляються отримувати партквиток, росіяни погрожують їм звільненням і навіть мобілізацією. Оскільки жителі окупованих територій не поспішають йти на співпрацю із рашистами, загарбники звозять сюди комунальників, вчителів і лікарів із РФ. Так мають на меті створити ілюзію підтримки жителям Володимира Путіна і Росії загалом.

Росіяни планують також поповнити лави "Єдиної Росії" бюджетниками окупованих територій Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

У Криму партквитки примусово видавали жителям у 2015 – 2016 роках.

Нагадаємо, торік Путін визнав ватажків бойовиків на Донбасі своїми представниками, вручивши їм партквитки "Єдиної Росії".

Цьогоріч у січні партія Путіна запропонувала офіційно постачати зброю на окуповані території Донеччини і Луганщини.