Росія винищує своє населення, яке може виступати проти Кремля, – розвідка

Це відбувається в регіонах, у яких проживають нацменшини.

Росія цілеспрямовано винищує своє населення, яке може виступати проти політики Кремля та узурпації влади в РФ.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький у програмі "Орестократія".

"Ми спостерігаємо, наприклад, історію Північного Кавказу. Кремль розуміє, що це регіон, де може бути якийсь супротив або де може бути протестний рух. Тому там йде повна мобілізація молодих людей, які здатні протистояти і виступити проти Кремля. У них є списки і дані про тих людей, хто висловлює протест, хто може бути небезпечним для путінського режиму. Їх просто забирають і відправляють як гарматне м’ясо на фронт, і це тепер дуже легко приховати мобілізацією", – зазначив він.

"Це відбувається у тому ж Татарстані та інших регіонах, у яких проживають національні меншини, які в подальшому можуть виступати проти політики Кремля", – додав представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи РФ боротися, щоб не загинути на війні.