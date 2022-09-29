"Дагестанці не повинні гинути в підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором", - наголосив Президент.

Президент країни Володимир Зеленський звернувся до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Російської Федерації.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський знявся у відео в тій частині Києва, де у 1860-х роках жив герой Дагестану та всього Кавказу імам Шаміль.

Президент звернув увагу, що Україна захищає свою незалежність через напад Росії, і Кремль приховує реальні втрати росіян на фронті.

"Вже 58,5 тисяч російських солдатів загинули в Україні. Вони прийшли нас вбивати й загинули. Вам не називають цю кількість. Вам брешуть, що загинуло нібито близько шести тисяч. 58,5! Ось у чому правда. Всі вони загинули через те, що цієї війни захотіла одна людина. Тільки одна. Якій служать багато людей", - сказав глава держави.

Він наголосив, що у народів Кавказу "немає жодної причини бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни".

"Ви не маєте гинути в Україні. Ваші сини не повинні помирати в Україні. Немає у вас такого обов'язку. Ні перед вашими батьками, ні перед вашими дітьми, ні перед вашим майбутнім, ні перед майбутнім вашої землі", - підкреслив Президент.

Він додав, що Росія залишилася ізольованою, а щоб поповнити втрати, влада проводить мобілізацію.

"Боріться, щоб не загинути! Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб потім не довелося воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне й наступні хвилі мобілізації. Чи ви повірили, що вони заберуть лише 300 тисяч осіб? Той один, хто розпочав цю війну, не зупиниться лише на першій хвилі мобілізації, будуть іще. Він спробує забрати й інші життя", - зазначив Зеленський.

Він додав, що в Україні залишаються тисячі тіл загиблих російських солдатів із різних регіонів, поки росармія спалює тіла своїх загиблих.

"Дагестанці не мають гинути в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 різних народів... Ви знаєте, хто відправляє їх до України. Той, хто відправляє, він і хоче їх зробити "вантажем 200". І ви цього хочете? Ні? Я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви стомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте, що боротися треба зараз!", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, напередодні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Володимир Зеленський "намагався зірвати мобілізацію в Росії".

Раніше глава держави закликав росіян не брати повістки, втікати від мобілізації або ж здаватися в український полон.