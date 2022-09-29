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Українські морпіхи змогли повернутися на підконтрольну Україні територію, - ГУР МО

Врятуватись морпіхам допомогли місцеві мешканці.

Українські морпіхи змогли повернутися на підконтрольну Україні територію, - ГУР МО
Фото: Пресслужба ГУР МО

На підконтрольну Україні територію вдалось повернути трьох морпіхів. Двоє чоловіків та жінка переховувались півроку на тимчасово окупованій території.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони України.

Під час бойових дій у березні двоє чоловіків отримали поранення, через це їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Поранені чоловіки і жінка були змушені переховуватись в зоні окупації протягом шести місяців. Це стало можливим завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти харчування.

Для повернення захисників України підрозділи ГУР МО, ДБР, НАБУ та Нацполіції провели евакуацію. 

Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та планують повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу

Нагадаємо, ще шість українців повернулися додому з російського полону: двоє цивільних і четверо морських піхотинців.

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