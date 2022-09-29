Поразки Росії на фронті могли змусити її прискорити проведення псевдореферендумів, - Маляр

Також через це країна-агресор вдалася до так званої часткової мобілізації місцевого населення, щоб поповнити свої втрати.

Поразки Росії на фронті, вочевидь, змусили її військово-політичне керівництво прискорити проведення референдумів на тимчасово окупованих територіях і, зокрема, залучити населення до так званої часткової мобілізації.

Таку думку озвучила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зауважила, що ситуація на ТОТ напередодні та під час проведення псевдореферендумів, за даними розвідки, характеризувалась тотальними репресіями проти мирного населення.

"Характерними прикладами примусової участі населення у так званих референдумах є те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих українських міст і сіл пересувались так звані "мобільні групи дільничних виборчих комісій" під охороною озброєних російських військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим "бюлетені" і вносили їх до списків учасників голосування", - йдеться в повідомленні Маляр у Facebook.

Вона зауважила, що в окремих тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області окупаційні адміністрації вдалися до виселення людей, які відмовлялися голосувати, із власних будинків.

Щоб створити позитивну пропагандистську картинку, як підкреслила заступниця міністра оборони, окупанти цілеспрямовано розгортали показові "медійні дільниці".

Нагадаємо, за минулий тиждень нацгвардійці взяли в полон 24 окупантів, знищили російські вертоліт і техніку

Тим часом росіяни мобілізували майже всіх чоловіків Луганщини і Донеччини. Після анексії на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей рашисти зроблять те саме.