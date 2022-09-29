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Залужний і Каволі обговорили реагування України на мобілізацію в РФ

Також ішлося про потреби української армії в озброєнні.

Залужний і Каволі обговорили реагування України на мобілізацію в РФ
Головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Залужний повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Сторони обговорили оперативну обстановку на фронті, подальші плани та потреби в озброєнні.

"Поділився з генералом Каволі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в РФ. Отримав схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Залужний і Каволі уже проводили цього місяця телефонні переговори. Також на зв'язку був Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

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