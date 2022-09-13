Залужний провів розмови зі своїми колегами із США та НАТО

США продовжує надавати Україні необхідну допомогу у боротьбі з російською агресією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі. Також він поспілкувався із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив, що генерали Каволі та Міллі надали високу оцінку діям ЗСУ та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.

В свою чергу, Валерій Залужний подякував їм за підтримку США у боротьбі українского народу за незалежність.

Також Головнокомандувач ЗСУ поінформував колег щодо оперативної обстановки, та зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому було зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи.