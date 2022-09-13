Ізраїль передав Київщині 100 тисяч бутлів питної води

Ізраїльське агенство з питань міжнародного розвитку передало Київській області питну воду.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“За ініціативи Посольства Ізраїлю в Україні та у співпраці з ізраїльським агентством з міжнародного співробітництва в галузі розвитку MASHAV, до Київської області прямує 30 фур з понад 100 000 бутлів питної води”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вода буде використана для комплектації укриттів у навчальних закладах і місцях, облаштованих для тимчасового проживання переселенців.

Фото: Пресслужба Київської ОВА

Нагадаємо, раніше ізраїльське агенство з питань міжнародного розвитку передало питну воду до Одеси та Миколаєва.