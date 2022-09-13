Жительку Лисичанська, яка коригувала російські обстріли по місту та позиціях Збройних Сил України, засудили до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомили в пресслужбі Луганської обласної прокуратури.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисниця передавала ворогам координати розташування у місті військовослужбовців і техніки ЗСУ. Також повідомляла про наслідки роботи росартилерії, фотографувала руйнування інфраструктури після "прильотів".
"Встановлено, що після того, як жінка передавала "цілі", армія держави-агресора масовано обстрілювала позиції українських військових. Також засуджена була одним із модераторів телеграм-групи, де обмінювалися розвідданими про дислокацію та пересування ЗСУ на території Луганщини. У ній обговорювалися обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька з позначенням адрес та місць влучання снарядів, а отримані відомості модератори надсилали ворогу", - розповіли в прокуратурі.
Жительку Лисичанська затримали на початку квітня. Під час судового розгляду вона заявила, що діяла з ідеологічних мотивів - жінка негативно ставилася державної влади України.
Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області до 15 років перебування за ґратами засудили місцевого жителя-коригувальника. Також 15 років позбавлення волі отримав на Одещині гранатометник "ДНР".