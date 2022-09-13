Також вона повідомляла про наслідки роботи росартилерії та фотографувала руйнування інфраструктури після "прильотів".

Жительку Лисичанська, яка коригувала російські обстріли по місту та позиціях Збройних Сил України, засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі Луганської обласної прокуратури.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисниця передавала ворогам координати розташування у місті військовослужбовців і техніки ЗСУ. Також повідомляла про наслідки роботи росартилерії, фотографувала руйнування інфраструктури після "прильотів".

Фото: Луганська обласна прокуратура

"Встановлено, що після того, як жінка передавала "цілі", армія держави-агресора масовано обстрілювала позиції українських військових. Також засуджена була одним із модераторів телеграм-групи, де обмінювалися розвідданими про дислокацію та пересування ЗСУ на території Луганщини. У ній обговорювалися обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька з позначенням адрес та місць влучання снарядів, а отримані відомості модератори надсилали ворогу", - розповіли в прокуратурі.

Жительку Лисичанська затримали на початку квітня. Під час судового розгляду вона заявила, що діяла з ідеологічних мотивів - жінка негативно ставилася державної влади України.

Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області до 15 років перебування за ґратами засудили місцевого жителя-коригувальника. Також 15 років позбавлення волі отримав на Одещині гранатометник "ДНР".