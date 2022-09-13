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У Маріуполі підірвали трьох російських окупантів

Вони гналися за учасниками руху спротиву.

У Маріуполі підірвали трьох російських окупантів
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі підірвали трьох російських окупантів.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

За інформацією мерії, патруль рашистів вийшов на рейд.

"Вони по вулиці Карпинського намагалися стерти символ маріупольського спротиву "Ї" та наздогнати учасників спротиву. Результат - не вдалося, трьох окупантів - підірвано, їх госпіталізовано до лікарні Донецька", - йдеться в повідомленні.

В міськраді наголосили, що нині на окупованих територіях посилюється опір росіянам. А випадки з підриву колаборантів і зрадників України частішають.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі пролунав вибух, в результаті мінімум один рашист загинув. 

Раніше члени українського руху спротиву підірвали в місті патруль російських загарбників. 

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