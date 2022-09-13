ЗСУ вже звільнили на Харківщині понад 300 населених пунктів, – Маляр

У Харківській області в ході контрнаступу Збройних сил України звільнено понад 300 населених пунктів.

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Сьогодні на брифінгу в Балаклеї я повідомила, що з 6 вересня в результаті наступальної операції на Харківщині звільнено 3800 кв. км, більше 300 населених пунктів, близько 150 000 населення", – йдеться у повідомленні.

За словами Ганни Маляр, ці цифри підтверджені з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій на Харківщині майже удвічі більша.

Нагадаємо, до початку вересня на Харківщині було тимчасово захоплено майже третину області. В ході масштабного наступу ЗСУ вже звільнено міста Балаклія, Ізюм, Куп’янськ і Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічна, села у Дергачівській і Золочівській громадах.

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, контрнаступ ЗСУ в Херсонській області просувається не так швидко, як у Харківській, оскільки Херсонщина – це сільськогосподарський регіон "з іригаційними каналами".