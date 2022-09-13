Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу Pfizer BioNTech

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила про те, що Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer BioNTech проти COVID-19.
Про це Анн Лінде написала у Twitter.
"Уряд Швеції сьогодні ухвалив рішення передати Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer BioNTech проти COVID-19. Пожертвування Швеції зроблено у відповідь на запит України минулого тижня на пів мільйона доз", – йдеться у повідомленні.
The Swedish Government has today decided to donate more than 500 000 doses of the Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine to Ukraine. Sweden’s donation is in response to a request from Ukraine last week for half a million doses. 🇸🇪🇺🇦 @DmytroKuleba https://t.co/JIqk2OUGyL— Ann Linde (@AnnLinde) September 13, 2022
В уряді Швеції поінформували, що у такий спосіб Україна стане однією з перших країн світу за межами ЄС, яка отримає нову оновлену вакцину.
Нагадаємо, Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу, адаптованої проти двох варіантів "Омікрон" виробника BioNTech-Pfizer.