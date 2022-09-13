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Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу Pfizer BioNTech

"Пожертвування Швеції зроблено у відповідь на запит України минулого тижня на пів мільйона доз".

Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу Pfizer BioNTech
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила про те, що Швеція передасть Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer BioNTech проти COVID-19.

Про це Анн Лінде написала у Twitter.

"Уряд Швеції сьогодні ухвалив рішення передати Україні понад 500 тис. доз вакцини Pfizer BioNTech проти COVID-19. Пожертвування Швеції зроблено у відповідь на запит України минулого тижня на пів мільйона доз", – йдеться у повідомленні.

В уряді Швеції поінформували, що у такий спосіб Україна стане однією з перших країн світу за межами ЄС, яка отримає нову оновлену вакцину.

 

Нагадаємо, Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу, адаптованої проти двох варіантів "Омікрон" виробника BioNTech-Pfizer.

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