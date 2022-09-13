СБУ затримала двох агентів РФ на Миколаївщині, один із них шукав HIMARS

Серед завдань агентів були передача окупантам координат об’єктів критичної інфраструктури та корегування ударів, а також забезпечення маскування користувачів і прихильників проросійських телеграм-чатів.

Служба безпеки затримала двох чергових агентів російських спецслужб на Миколаївщині. Одним із поставлених завдань було відстеження установок HIMARS.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування та переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він «полював» на установки високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для ворога", – йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що цей агент передавав окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та корегував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.

Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він "працював" на інформаційному фронті, забезпечуючи маскування користувачів і прихильників проросійських телеграм-чатів.

Фото: СБУ

Окрім цього, зловмисник поширював матеріали, у яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України.

Наразі коригувальнику повідомлено про підозру, а іншому фігуранту підозра готується.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що жоден із понад 20 HIMARS не був знищений росіянами. Натомість окупанти позбулися понад пів сотні складів зі зброєю та боєприпасами.