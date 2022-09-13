Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ
Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
​Український наступ
​Український наступ
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині

Її знайшли після звільнення смт Шевченкове.

СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованій Харківщині
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованих територіях Харківщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, жінка активно співпрацювала з росіянами. У травні 2022 року вона погодилася обійняти псевдопосаду керівниці організаційно-інформаційного відділу в місцевій адміністрації у тимчасово окупованому смт Шевченкове.

У липні 2022 року пособниці окупантів було заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Тоді ж її оголосили у розшук.

Після звільнення селища правоохоронці встановили місцезнаходження колаборантки та затримали її. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб всі окуповані території були звільнені, а кожен зрадник відповів за злочини проти України", – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, за останні дні захисники України звільнили понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області. Багато російських військових, які втекли з-під Харкова, залишили Україну.

Також у Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також