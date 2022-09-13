У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Британії

1-а танкова армія Кремлем планувалась як захист у разі конфлікту з НАТО.

Частина виведених минулого тижня з Харківської області російських військ – це 1-а гвардійська танкова армія, яка належить Західному військовому округу.

Ця армія зазнала важких втрат на початковому етапі вторгнення, а до моменту українського контрнаступу її повністю не відновили. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттер.

"1-а гвардійська танкова армія була однією з найбільш престижних армій Росії, виділялася для оборони Москви та призначалася для ведення контрударів у випадку війни з НАТО", – зазначили в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r0Cf3z3wab — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 13, 2022

Британські військові вважають, що Росії знадобляться роки, аби відновити потенціал цієї армії та інших формувань Західного військового округу, призначених для протидії НАТО.

1-а гвардійська танкова армія, згідно з відкритими даними, дислокується в Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижньогородській областях. Бере початок з часів Другої світової, але її діяльність відновили в листопаді 2014 – Путін ухвалив це рішення у звʼязку з розвʼязаною ним війною на сході України.

Сили оборони України завдали цьому формування потужних втрат декілька разів. На початку березня ЗСУ розгромили цю "еліту" під Харковому. За оцінкою ГУР, станом на 15 березня армія втратила загалом 409 осіб, пише Укрінформ.

Наприкінці березня Міноборони повідомило, що втеча російських військових з Тростянця Сумської області могла стати причиною для звільнення командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ Киселя.