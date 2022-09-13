Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ
Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ
​Український наступ
​Український наступ
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Британії

1-а танкова армія Кремлем планувалась як захист у разі конфлікту з НАТО. 

У Харківській області розгрому зазнало елітне формування, призначене для захисту Москви, – МО Британії
Ілюстративне фото з Харківської області
Фото: EPA/UPG

Частина виведених минулого тижня з Харківської області російських військ – це 1-а гвардійська танкова армія, яка належить Західному військовому округу. 

Ця армія зазнала важких втрат на початковому етапі вторгнення, а до моменту українського контрнаступу її повністю не відновили. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттер. 

"1-а гвардійська танкова армія була однією з найбільш престижних армій Росії, виділялася для оборони Москви та призначалася для ведення контрударів у випадку війни з НАТО", – зазначили в повідомленні. 

Британські військові вважають, що Росії знадобляться роки, аби відновити потенціал цієї армії та інших формувань Західного військового округу, призначених для протидії НАТО.

1-а гвардійська танкова армія, згідно з відкритими даними, дислокується в Московській, Іванівській, Смоленській, Ярославській та Нижньогородській областях. Бере початок з часів Другої світової, але її діяльність відновили в листопаді 2014 – Путін ухвалив це рішення у звʼязку з розвʼязаною ним війною на сході України. 

Сили оборони України завдали цьому формування потужних втрат декілька разів. На початку березня ЗСУ розгромили цю "еліту" під Харковому. За оцінкою ГУР, станом на 15 березня армія втратила загалом 409 осіб, пише Укрінформ

Наприкінці березня Міноборони повідомило, що втеча російських військових з Тростянця Сумської області могла стати причиною для звільнення командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ Киселя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також