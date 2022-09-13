​Прикордонний пункт "Ужгород" з 15 вересня припинить пропускати пішоходів до Словаччини

Рішення прийнято для пришвидшення пропуску автобусів та вантажівок.

Прикордонний пункт пропуску "Ужгород" припинить оформлення громадян, які прямують до Словаччини пішки.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у Telegram.

"З 00:00 15 вересня 2022 року в пункті пропуску «Ужгород» оформлення осіб, які прямують у Словаччину пішки, буде припинено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення прийнято для пришвидшення пропуску автобусів та вантажівок.

Громадян просять планувати свої маршрути заздалегідь.

Нагадаємо, з 9 вересня з України почали пропускати в Польщу порожні вантажівки. Водіям рекомендують обирати для виїзду пункт пропуску "Устилуг-Зосін".