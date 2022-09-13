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​Прикордонний пункт "Ужгород" з 15 вересня припинить пропускати пішоходів до Словаччини

Рішення прийнято для пришвидшення пропуску автобусів та вантажівок.

​Прикордонний пункт "Ужгород" з 15 вересня припинить пропускати пішоходів до Словаччини
Фото: ДПСУ

Прикордонний пункт пропуску "Ужгород" припинить оформлення громадян, які прямують до Словаччини пішки.

Про це повідомила  Державна прикордонна служба у Telegram.

"З 00:00 15 вересня 2022 року в пункті пропуску «Ужгород» оформлення осіб, які прямують у Словаччину пішки, буде припинено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення прийнято для пришвидшення пропуску автобусів та вантажівок.

Громадян просять планувати свої маршрути заздалегідь.

Нагадаємо, з 9 вересня з України почали пропускати в Польщу порожні вантажівки. Водіям рекомендують обирати для виїзду пункт пропуску "Устилуг-Зосін".

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