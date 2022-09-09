Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
ГоловнаСуспільствоПодії

З України почали пропускати в Польщу порожні вантажівки, - ДПС

Водіям порожніх вантажівок рекомендують обирати для виїзду пункт пропуску "Устилуг-Зосін".

З України почали пропускати в Польщу порожні вантажівки, - ДПС
Фото: Державна прикордонна служба

Нині з 8.00 стартував пропуск порожніх вантажівок на виїзд з України в Польщу.

Про це повідомила на сторінках у своїх соцмережах Державна прикордонна служба.

Про це домовилися Головні прикордонні уповноважені України та Польщі.

У ДПСУ рекомендували водіям порожніх вантажівок обирати для виїзду в Польщу пункт пропуску "Устилуг-Зосін".

"Зазначимо, що змін щодо руху через цей пункт пропуску легкових автомобілів та автобусів та вантажних транспортних засобів вагою до 7,5 тонн не відбулося", - зауважили прикордонники.

Нагадаємо, раніше запрацював оновлений пункт пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні з Польщею. Тут було збільшено кількість смуг для вантажівок з 4 до 10.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також