З України почали пропускати в Польщу порожні вантажівки, - ДПС

Нині з 8.00 стартував пропуск порожніх вантажівок на виїзд з України в Польщу.

Про це повідомила на сторінках у своїх соцмережах Державна прикордонна служба.

Про це домовилися Головні прикордонні уповноважені України та Польщі.

У ДПСУ рекомендували водіям порожніх вантажівок обирати для виїзду в Польщу пункт пропуску "Устилуг-Зосін".

"Зазначимо, що змін щодо руху через цей пункт пропуску легкових автомобілів та автобусів та вантажних транспортних засобів вагою до 7,5 тонн не відбулося", - зауважили прикордонники.

Нагадаємо, раніше запрацював оновлений пункт пропуску "Краківець – Корчова" на кордоні з Польщею. Тут було збільшено кількість смуг для вантажівок з 4 до 10.