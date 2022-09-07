Ліквідовано схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон, - Офіс генпрокурора

В її організації підозрюється жителька Чернівецької області.

Повідомлено про підозру мешканці Чернівецької області, яка налагодила схему незаконного перетину держкордону для військовозобов’язаних громадян України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Вона залучила до незаконної діяльності спільників - мешканців Полтавської та Чернівецької областей", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, житель Полтавщини підшукав двох полтавців, які мали намір виїхати до Румунії, та відправив обох до Чернівецької області. Там їх зустріла підозрювана, яка мала допомогти перетнути кордон поза офіційним пунктом пропуску.

Після отримання від чоловіків 6 тис. 400 дол. США правоохоронці затримали жінку.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нагадаємо, за повідомленням ДСНС, ухилянти спричинили значне зростання спроб незаконного перетину держкордону.