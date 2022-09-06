​Ухилянти спричинили значне зростання спроб незаконного перетину держкордону, - ДПСУ

Після введення в Україні воєнного стану найчастішими порушниками на кордоні стали чоловіки, які за віком підлягають призову під час мобілізації.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Такі особи підпадають під адміністративну відповідальність, що передбачає покарання у вигляді штрафу або до 15 діб адмінарешту.

"У той же час з’явилася значна кількість військовозобов’язаних, охочих платити значні суми, щоб обійти встановлені обмеження. Користуючись такою нагодою деякі особи, що фігурували у провадженнях, пов’язаних з контрабандною діяльністю та перевезенням нелегалів перекваліфікувалися на незаконну діяльність з переправлення ухилянтів через державний кордон", - зазначили в ДПСУ.

Прикордонники нагадали про кримінальну відповідальність військовозобов’язаних, які планують нелегальну мандрівку за кордон, а також тим, хто їм у цьому допомагає.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня 2022 року виїзд деяким чоловікам за кордон. На 7 днів зможуть виїхати з України працівники експортоорієнтованих компаній із зарплатнею понад 20 тис. гривень.

Раніше СБУ ліквідувала схему виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів.