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Учора окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Запорізькій області

Внаслідок обстрілів зруйнована цивільна інфраструктура.

Учора окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Запорізькій області
Наслідки обстрілів у Запорізькій області. Ілюстративне фото
Фото: t.me/zoda_gov_ua

У Запорізькій області російські військові обстріляли за минулу добу 18 населених пунктів.

Про це Запорізька ОВА повідомила у Telegram.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Темирівка, Гуляйполе, Щербаки, Комишуваха, Малі Щербаки, Оріхів, Білогір’я, Новоданилівка, Червоне, Малинівка, Юрківка, Новоандріївка, Полтавка, Ольгівське, Залізничне, Дорожнянка, Мала Токмачка, Кам’янське. Надійшло 47 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", – йдеться у повідомленні.  

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

 

Зазначається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1 266 людей, з них 309 – діти.

Нагадаємо, вночі 5 вересня російські військові обстріляли селище в передмісті Запоріжжя.

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