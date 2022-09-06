Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом доби від обстрілів росіян у Харківській області загинули троє людей

Одна – в Харкові, двоє – у Золочеві. 

Протягом доби від обстрілів росіян у Харківській області загинули троє людей
Обстріли Харківської області
Фото: Олег Синєгубов у Телеграм

Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову загинула одна жінка, її приватний будинок зруйновано. Також пошкоджено двоповерхову будівлю, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі

В області ворог бив по Харківському, Богодухівському і Лозівському районах. У Золочеві загинули двоє чоловіків 39 і 52 років. Там окупанти обстріляли сім житлових будинків. 

"Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі", – повідомив Синєгубов про наслідки ударів по області. 

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог не припиняє обстрілів наших позицій. Біля населених пунктів Байрак і Асіївка завдав авіаційних ударів. Окупанти розміщують особовий склад і техніку в дитсадках та храмах, використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі як шпиталь. Синєгубов наголосив, що наші захисники міцно тримають свої позиції, не дають ворогові просунутися вперед та завдають йому відчутних втрат.

Нагадаємо, цієї ночі близько 3 години ворог випустив дві ракети по Харкову. В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла. 

Від розльоту осколків спалахнув будинок, але, на щастя, без постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також