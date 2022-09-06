Протягом доби від обстрілів росіян у Харківській області загинули троє людей

Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову загинула одна жінка, її приватний будинок зруйновано. Також пошкоджено двоповерхову будівлю, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

В області ворог бив по Харківському, Богодухівському і Лозівському районах. У Золочеві загинули двоє чоловіків 39 і 52 років. Там окупанти обстріляли сім житлових будинків.

"Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі", – повідомив Синєгубов про наслідки ударів по області.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог не припиняє обстрілів наших позицій. Біля населених пунктів Байрак і Асіївка завдав авіаційних ударів. Окупанти розміщують особовий склад і техніку в дитсадках та храмах, використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі як шпиталь. Синєгубов наголосив, що наші захисники міцно тримають свої позиції, не дають ворогові просунутися вперед та завдають йому відчутних втрат.

Нагадаємо, цієї ночі близько 3 години ворог випустив дві ракети по Харкову. В одному випадку потрапляння до приватного житлового будинку. У другому випадку ракета прилетіла неподалік приватного житла.

Від розльоту осколків спалахнув будинок, але, на щастя, без постраждалих.