Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ не обмінює бойовиків з “ЛНР”, які потрапили в український полон

У Луганську знаходиться багато тіл вбитих бойовиків. Для їхньої ідентифікації збирають генетичний матеріал серед родичів військовослужбовців.

РФ не обмінює бойовиків з “ЛНР”, які потрапили в український полон
Примусова мобілізація на Луганщині.
Фото: соцмережі

Чоловіки з так званої “ЛНР” вимушені переховуватися, щоб не потрапити до лав російської армії.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Нещодавно повідомлялося про надважку ситуацію на колись провідній шахті “Довжанська-Капітальна”, де примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їхні місця жінок та пенсіонерів”, – йдеться в повідомленні.

Під примусову мобілізацію потрапив також славнозвісний металургійний комбінат в Алчевську. Мобілізували навіть тих, в кого була бронь.

“Неважливо, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без цих спеціалістів, головніше – виконати план військкомату”, – сказав Гайдай.

Чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть. На металургійному комбінаті працюють чоловіки з РФ. Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей.

“Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці задля мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Бо не можна – вмирати потрібно місцевим”, – розповів голова ОВА.

Тим часом в Луганську знаходиться велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати. Серед родичів військовослужбовців так званої народної міліції проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.

Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, Росія кинула їхніх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні.

Нагадаємо, у захоплених населених пунктах Луганської області російські окупанти планують примусово мобілізувати ще 10 тисяч чоловіків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також