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Контрнаступ ЗСУ відчутно погіршив потенціал Росії на окупованому півдні, – ISW

Налякані окупанти припинили підготовку до так званих “референдумів”.

Контрнаступ ЗСУ відчутно погіршив потенціал Росії на окупованому півдні, – ISW
Фото: Telegram Десантно-штурмові війська ЗСУ

ЗСУ завдають точних ударів по зосередженню живої сили та техніки, командних центрах і вузлам матеріально-технічного забезпечення РФ на півдні. В такий спосіб українські сили хочуть послабити логістичні можливості ворога.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому півдні України.

Контрнаступальні дії українських військ перешкодили планам РФ провести так звані "референдуми" на окупованих територіях. Налякані загарбники зупинили всі процеси "з міркувань безпеки".

"Українські війська мають намір повільно скорочувати можливості російського тактичного та оперативного рівня в Херсонській області, і це, ймовірно, матиме значний вплив на адміністративні та бюрократичні можливості окупантів", – стверджують аналітики ISW.

Нагадаємо, минулої доби ворог безуспішно наступав біля Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака на Донеччині.

Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь.

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