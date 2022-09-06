ППО знищила ракету “Іскандер”, яку ворог випустив на Миколаївську область

В області також ліквідували ударний ворожий гелікоптер Ка-52.

Ракету “Іскандер”, що ворог випустив по Миколаївській області, знищено силами протиповітряної оборони.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У районі Новогригорівки на Миколаївщині під час спроби атакувати українські позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52.

Також під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 окупантів.

Нагадаємо, 4 вересня через ворожі обстріли на Миколаївщині горіли склади із зерном, підприємство і будинок.