Сьогодні через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України.

Сьогодні Премʼєр-міністр Великої Британії і великий друг українського народу Борис Джонсон залишає посаду. З перших хвилин російської повномасштабної війни проти України та Європи Борис був з нами. Його першим і найважливішим запитанням завжди було: як іще можна допомогти?

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вірю, що він не залишає політичну діяльність і ще продовжить підтримувати захист свободи в Україні, в Британії та в усьому світі. Я говорив з ним сьогодні. Як завжди, це була дуже добра розмова. Зазвичай кажуть, що дружби в політиці не буває, але Борис – це той випадок, коли розумієш один одного з півслова, коли дружба є, коли вона міцна й коли вона справді посилює обидві наші держави”, - розповів Зеленський.

Він зазначив, що і до 24 лютого ми завжди відчували, що Британія разом з Україною. За кілька років вдалося вивести українсько-британські відносини на найвищий рівень за весь час нашої незалежності. Це безпрецедентно високий рівень.

“Ми підписали дуже амбітну Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Ми зробили дуже багато для посилення зв’язків між нашими суспільствами – економічних, соціальних, культурних. Ми започаткували програму оновлення українського флоту. І зараз, у час повномасштабної війни, домовилися про конкретну участь Британії у програмі відбудови України після бойових дій”, зазначив президент.

Сьогодні Володимир Зеленський подякував Борису Джонсону від імені всіх українців, і висловив впевненість, що це справді багатомільйонне українське “дякую”. Зеленський чекає, коли можна буде продовжити співпрацю з Борисом Джонсоном у його новому статусі.

“І не менше чекаю початку співпраці з новим Премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Ми в Україні добре її знаємо – вона завжди була на світлому боці європейської політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу всіх російських деструктивних зусиль. Головне – зберігати нашу єдність, а це обовʼязково буде”, - запевнив Зеленський.

Сьогодні ж він понад півтори години говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Переговори були передусім про ситуацію на фронті, про оборонну підтримку України. Окремо й дуже детально зупинилися на ситуації на Запорізькій атомній станції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на станцію – до речі, завтра мають бути представлені висновки місії.

“Сьогодні через черговий російський провокативний обстріл була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України. Знову – це вже вдруге – через російську провокацію Запорізька станція опинилась за крок від радіаційної катастрофи. Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗАЕС означає, що державі-терористу байдуже, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена лише в тому, щоб ситуація залишалась найгіршою найдовше”, - підкреслив очільник держави.

На думку Зеленського, ситуацію можна виправити тільки посиленням санкцій, тільки офіційним визнанням Росії державою-терористом – на всіх рівнях.

Україна має дуже чітку, прозору й чесну позицію: поки ми контролювали станцію, там не було жодної загрози радіаційної катастрофи. Щойно прийшла Росія, одразу став можливим найгірший сценарій, який тільки можна уявити. На це потрібна міжнародна реакція – від ООН до кожної просто нормальної держави.

Збройні Сили України продовжують послідовно, дуже ретельно й акуратно знищувати склади, бази, переправи, штаби окупантів. Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву, а втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок.

“І я хочу ще раз подякувати всім нашим захисникам і захисницям, нашій розвідці, Службі безпеки України, які роблять усе, щоб окупантам щодня ставало дедалі складніше перебувати в Україні. Також хочу подякувати всім нашим людям на тимчасово окупованих територіях, які допомагають нашій армії знищувати об’єкти загарбників”, - промовив президент.

Зеленський додав, що особливо хоче подякувати бійцям однієї з реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.

“Обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської й Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території”, - пообіцяв президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз у рамках 8-го санкційного пакета проти Росії запровадити "візові рішення" щодо громадян РФ.