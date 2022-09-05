​Зеленський обговорив з Макроном результати роботи місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Президент України також розповів про ситуацію на фронті.

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони говорили про результати перебування місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти.

"Провів предметні понад півторагодинні перемовини з президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті й перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", – написав Зеленський у Twitter.

Раніше державне агентство "Енергоатом" повідомило, що чотири з шести експертів МАГАТЕ залишили ЗАЕС. Очікується, що двоє експертів продовжать роботу на станції на постійній основі.

Нагадаємо, 31 серпня місія МАГАТЕ після візиту до столиці України вирушила до ЗАЕС. Росіяни обстрілювали погоджений маршрут місії із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС – Енергодар. Попри обстріли, місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара і прибула туди 1 вересня.

Візит місії був пов’язаний із побоюваннями ядерної катастрофи, які викликало посилення обстрілів території найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС – Енергодар – перебувають під окупацією російських військ.