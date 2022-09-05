На ЗАЕС залишилися лише два інспектори МАГАТЕ

Очікується, що вони перебуватимуть там постійно.

Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

У понеділок, 5 вересня, чотири з шести інспекторів МАГАТЕ, які залишались на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції, завершили роботу.

Вони вже покинули майданчик станції, повідомив Енергоатом у телеграмі.

"Очікується, що два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі", – додали в повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня місія МАГАТЕ після візиту до столиці України вирушила до ЗАЕС. Росіяни обстрілювали погоджений маршрут місії із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС – Енергодар. Попри обстріли, місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара і прибула туди 1 вересня.

Очолив делегацію з 14 членів генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він пробув на станції кілька годин, після чого покинув її разом з кількома інспекторами. На АЕС лишалися шестеро інспекторів.

Україна наполягала, аби разом з інспекторами на станцію, де ворог розміщував важке озброєння, потрапили незалежні журналісти. Окупанти цьому завадили.