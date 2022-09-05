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Російські війська все ще просуваються до Бахмута приблизно по кілометру на тиждень, – МО Британії

За оцінкою розвідки, навряд чи росіянам вдасться захопити всю Донеччину до 15 вересня. 

Російські війська все ще просуваються до Бахмута приблизно по кілометру на тиждень, – МО Британії
Бахумт
Фото: тг-канал Десантно-штурмові війська ЗСУ

Зусилля Росії майже напевно будуть зосереджені на наступальних операціях на Донбасі. Головні напрямки – Авдіївка та поблизу Бахмута.

Про це йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Великої Британії у твіттері. 

За його даними, РФ досягла найбільших успіхів у цьому секторі, але її війська все ще просуваються приблизно по кілометру на тиждень у напрямку до Бахмута. 

"Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається взяття під контроль всієї Донецької області, що дало б змогу Кремлю оголосити про "звільнення". Вірогідно, російські війська неодноразово пропускали терміни досягнення цієї мети", – йдеться в повідомленні. 

За даними української сторони, окупанти отримали наказ завершити це завдання до 15 вересня. 

Їм навряд чи вдасться цього досягти, що ще більше ускладнить плани з проведення референдумів щодо приєднання окупованих територій до Росії.

Нагадаємо, за даними Держдепу США, підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. 

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