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Через російські обстріли в передмісті Запоріжжя зруйновані житлові будинки

Інформація уточнюється.

Через російські обстріли в передмісті Запоріжжя зруйновані житлові будинки
Наслідки обстрілів на Запоріжжі. Ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Запорізької ОВА

Вночі 5 вересня російські військові обстріляли селище в передмісті Запоріжжя.

Про це повідомив у Telegram в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, ви могли чути у місті гучні звуки. За попередньою інформацією, вибухи були поза містом. Також на цей час відомо, що цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району. Там зруйновано житлові будинки", – написав він.

У самому Запоріжжі "прильотів" не зафіксовано. Дані уточнюються.

 

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали коригувальника ракетних ударів по області. Також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони на південному напрямку.

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