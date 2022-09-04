Головне за день. Неділя, 4 вересня

Успіхи ЗСУ, нальоти ворожої авіації, наслідки вибуху на виставці в Чернігові, премія "Еммі" Барака Обами. Яким запам’ятається 193-й день повномасштабної війни.

Сьогодні починаємо з добрих новин: Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи Збройних сил України у війні проти російських окупантів.

У вечірньому відеозверненні Президент нагадав, що провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. "Доповідали Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки. Хороші доповіді були", - зазначив Зеленський.

"Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині – звільнено населений пункт. 54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти. Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави", - наголосив глава держави.

Про які саме населені пункти може йти мова — в нашій новині.

Через учорашній вибух на виставці боєприпасів у Чернігові за медичною допомогою звернулися 15 осіб, восьмеро з них - діти. Двоє дітей і двоє дорослих перебувають у лікарнях, повідомив керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, над справою активно працює Державне бюро розслідувань, допитує свідків і вилучає всі можливі носії інформації.

Очільник Чернігівщини зазначив, що влада отримала звернення від громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з "дитячими ігровими активностями". "Жодного повідомлення про те, що там буде якась виставка військового озброєння або будуть військові, не було. Звісно, якби було повідомлення, що там військові, то ми б втрутились в ситуацію, і військові в таких заходах участі не брали б ", - сказав Чаус.

Нагадаємо, 3 вересня в Чернігові на виставці пролунав вибух. Повідомлялося, що причиною травмувань став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російська авіація найінтенсивніше працює на Південнобузькому та Донецькому напрямках. За цю добу рашисти завдали 14 ракетних та понад 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах.

Угруповання Повітряних Сил України продовжує відбивати зосереджені ракетно-авіаційних ударів та повітряні напади РФ, а також здійснює протиповітряне прикриття важливих об’єктів та угруповань військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 4 вересня – у нашій новині.

Російські окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. Є загибла і поранені.

Через обстріли росіян села Одноробівка Золочівської громади (Богодухівський район) снаряд влучив у будинок. В результаті загинула 50-річна мешканка, повідомили в обласній військовій адміністрації.

В Ізюмському районі рашисти обстріляли селище Андріївка. В результаті було поранено трьох цивільних. Їх госпіталізували до лікарняних закладів Харківщини.

У центрі Львова родини захисників Маріуполя вийшли на акцію протесту, щоб вшанувати загиблих внаслідок теракту в Оленівці та знову закликати світову громадськість до активних дій щодо звільнення військовополонених.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

6 вересня буде 40 днів з моменту теракту в Оленівці.

Акція проходила біля пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті свободи. Учасники акції тримали плакати з закликами звільнити полонених та надписами "Russia is the terrorist state", "Olenivka 29.07.22", "АЗОВ-ГЕРОЇ".

Фоторепортаж і подробиці — в нашій новині.

Бійці 128 бригади захопили сучасний російський комплекс РЕБ "Силок-М1".

"У презентаційних матеріалах щодо комплексу "Силок" стверджується, що він в автоматичному режимі може виявляти безпілотні літальні апарати, визначати їхні координати, а потім придушувати канали управління, телеметрії та зв’язку", - йдеться в повідомленні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

44-й президент США Барак Обама отримав телевізійну премію "Еммі" за роль оповідача у документальному серіалі Netflix.

Обама був нагороджений за роль оповідача у фільмі "Наші великі національні парки". Його номінували на премію в розділі "Видатний оповідач".

У п'яти епізодах серіалу Netflix розповідається про дику природу національних парків США, Індонезії, Кенії, Чилі та інших країн. Серіал продюсувала компанія Higher Ground Productions, яку заснували Барак Обама та його дружина Мішель.

Церемонія вручення "Еммі" відбудеться 12 вересня у Лос-Анджелесі. Із президентів у телевізійники — буває і таке.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше. Тримаймося і наближаємо Перемогу!