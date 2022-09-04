Росіяни звозять у тимчасово окупований Крим військову техніку та особовий складі.

Про це розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

Рух ешелону військової техніки відзняли на Кримському мосту.

"На півострів везуть БТРи, "Гради", вантажівки. В пасажирських вагонах, ймовірно, їде особовий склад, солдати", - зазначили в СтратКомі.

Нагадаємо, днями в Криму на трасі "Таврида" зафіксували велику кількість російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту в бік материкової України.