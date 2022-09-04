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Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії якнайшвидше виділення фінансової допомоги для України

Також мова йшла про восьмий пакет санкцій щодо РФ та вступ нашої держави до Євросоюзу.

Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії якнайшвидше виділення фінансової допомоги для України
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

Сторони обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофінансової допомоги ЄС для України.

Також мова йшла про санкції проти Росії.

"Наголосив на необхідності підготовки 8-го пакета санкцій, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ. Скоординували з фон дер Ляєн кроки з обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти й газу", - написав глава держави.

Він додав, що разом із президенткою ЄК розглянули також можливості здійснення швидкої оцінки, як тільки Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії.

Нагадаємо, 2 вересня стало відомо, що Євросоюз надав Україні у повному обсязі перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

Раніше у ЄС представили план скорочення використання газу через шантаж Росії.

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