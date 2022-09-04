Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії якнайшвидше виділення фінансової допомоги для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.
Сторони обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофінансової допомоги ЄС для України.
Також мова йшла про санкції проти Росії.
"Наголосив на необхідності підготовки 8-го пакета санкцій, який має містити також заборону на видачу віз громадянам РФ. Скоординували з фон дер Ляєн кроки з обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти й газу", - написав глава держави.
Він додав, що разом із президенткою ЄК розглянули також можливості здійснення швидкої оцінки, як тільки Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії.
Нагадаємо, 2 вересня стало відомо, що Євросоюз надав Україні у повному обсязі перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.
Раніше у ЄС представили план скорочення використання газу через шантаж Росії.