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Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро макрофінансової допомоги

Очікуємо на отримання ще 8 мільярдів євро.

Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро макрофінансової допомоги
Фото: president.gov.ua/

Євросоюз надав Україні у повному обсязі перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої нагальні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. Мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі", - написала вона у Linkedin.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква також підтвердив отримання фіндопомоги від ЄС.

"Дуже позитивна новина сьогодні - Україна отримала 1 мільярд євро з тих 9 мільярдів макрофінансової допомоги, про які було прийнято рішення всіх лідерів держав-членів ЄС. Двічі Європейська рада підтверджувала це рішення. Очікуємо на отримання ще 8 мільярдів євро", - сказав він на брифінгу, передає "Укрінформ".

Він також зазначив, що Жовкви, деякі держави ЄС, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання.

Нагадаємо, ЄС  схвалив виділення Україні  9 млрд євро допомоги 1 липня 2022 року. 

Днями Мінфін України повідомив, що Київ уже отримав перший транш у 500 мільйонів.

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