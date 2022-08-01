На спецрахунку НБУ для потреб армії залишилося майже 2,5 млрд грн

Станом на 1 серпня залишок коштів на спецрахунку для підтримки Збройних Сил становить 2,48 млрд грн

Про це повідомили в Національному банку України.

Минулого тижня на рахунок надійшло понад 139 млн грн з них 137,9 млн грн перерахували на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 17,9 млрд грн, зокрема:

на потреби Нацгвардії – всього 950 млн грн;

Нацполіції – всього 1 650 млн грн;

Міноборони – всього понад 13 401 млн грн;

Держприкордонслужби – всього 980,2 млн грн;

Держспецзв'язку – всього понад 912 млн грн;

ДСНС – всього 18,3 млн грн.

Тим часом залишок коштів для гуманітарних цілей на рахунку Міністерства соціальної політики становить більш ніж 126 млн грн.

"За минулий тиждень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 4,6 млн грн, перераховано з рахунку – 7,3 млн грн. Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 576 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф", - додали в НБУ.

Нагадаємо, нині НБУ оголосив про акцію "Смілива гривня". Під час трьох місяців збиратимуть монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень для допомоги українській армії.

Також Нацбанк обговорить із волонтерами, як вирішити питання з лімітом для розрахунків за кордоном. Все тому, що після введення ліміту для розрахунків за кордоном із гривневих платіжних карток українських банків волонтерам стало складніше закуповувати товари військового призначення.