Упродовж трьох місяців можна буде здати у два банки монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень.

З 1 серпня стартувала акція "Смілива гривня".

Про це повідомили в Національному банку України.

Її мета - зібрати монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень і передати у два банки на підтримку української армії.

За даними НБУ, установа реалізовує проєкт з Ощадбанком та ПУМБом.

"Протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Значна кількість розмінних монет, зокрема номіналами 10 коп. та 50 коп. часто не використовуються громадянами для готівкових розрахунків та лежать у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника", - розповіли в Нацбанку.

За інформацією НБУ, пункти "мобілізації" монет на підтримку українського війська відкриті у відділеннях Ощадбанку та ПУМБу майже в усіх регіонах країни, де можлива безпечна робота банків.

Також адреси відділень є на сайті "Смілива гривня" - https://promo.bank.gov.ua/brave-hryvnia/.

В установі додали, що наразі в Україні є 14 мільярдів монет, на які можна придбати зброю та озброєння для наших захисників.

Нагадаємо, торік в НБУ заявили, що змінять дизайн одно- та двогривневих монет.

За два роки Нацбанк назбирав 45,8 тонни виведених з обігу монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок.