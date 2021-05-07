Фото: bank.gov.ua

Національний банк 21 травня збирається продати 45,8 тонни виведених з обігу монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок.

На сайті регулятора повідомляється, що такий обсяг монет накопився за 2020-2021 рік.

Копійки спочатку утилізують на Банкнотно-монетному дворі НБУ (це відбувається шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні), після чого брухт відчужується під час аукціонів. Переважно метал іде на переплавку.

На попередньому тендері у жовтні Національний банк продав 40 тонн колишніх монет за 651 тисячу гривень.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2019 року НБУ вивів з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок, а з 1 жовтня 2020 року - монети 25 копійок.

Монети номіналом 10 копійок та 50 копійок залишаються в обігу і є платіжним засобом.