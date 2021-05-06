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Україна сподівається на рішення СОТ про відмову від патентів на вакцину від COVID-19

Організація може вирішити проблему нерівного доступу до вакцин.

Україна сподівається на рішення СОТ про відмову від патентів на вакцину від COVID-19
Фото: rbc.ua

Україна сподівається, що Світовій організації торгівлі вдасться домовитися про тимчасову відмову від патентів на вакцину від COVID-19.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що організація знаходиться за крок від цього революційного рішення.

"Нерівний доступ до вакцин - це найбільша несправедливість світу, яку може вирішити СОТ, якщо ухвалить рішення про надання waiver від дотримання прав інтелектуальної власності. З цією ініціативою ще восени виступила Південно-Африканська Республіка і Індія. Сьогодні це рішення підтримала Адміністрація США, про шо офіційно повідомила USTR Кетрін Тай. Зазвичай розвинуті країни виступають проти таких звільнень. А це значить перелом і в СОТ", - написав Качка в фейсбуці.

Він повідомив, що Україна буде агітувати за якомога швидше рішення, бо це "не питання виробництва вакцин, а питання вільного доступу [...] до вакцин".

Тимчасову відмову від патентів на вакцини підтримали більше ста країн світу та Всесвітня організація охорони здоров'я, але рішення Світової організації торгівлі приймаються консенсусом, тобто "за" мають бути всі 164 країн-членів.

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