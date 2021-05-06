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Степанов заявив, що Україна може запустити ковідні сертифікати до 1 липня

Вони міститимуть не тільки інформацію про вакцинацію, а й про негативний тест чи одужання. 

Степанов заявив, що Україна може запустити ковідні сертифікати до 1 липня
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я працює над впровадження ковідних сертифікатів, які міститимуть дані про вакцинацію, негативні ПЛР-тести або одужання від коронавірусу. Голова МОЗ Максим Степанов припустив, що такий сертифікат може бути запущений до 1 липня, повідомили на сторінці МОЗ у Facebook.

"Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі «ДІЯ».", - пояснив Степанов.

Українці з двома дозами щеплення зможуть отримати сертифікати за запитом і за потреби показувати їх при перетині кордону.

"Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював", – наголосив міністр.

За словами Степанова, запуск внутрішнього ковідного сертифіката буде супроводжуватися певними перевагами для його власників. У такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на ковід за перших же симптомів і не займатися самолікуванням.

Нагадаємо, що у квітні Європарламент ухвалив свою переговорну позицію щодо COVID-сертифікатів, які підтверджуватимуть вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус. У Європарламенті наголосили, що COVID-сертифікат не буде діяти як документ, необхідний для подорожей, і також не стане умовою для вільного пересування у ЄС.

Низка країн планує запустити ці сертифікати вже до 30 червня. 

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