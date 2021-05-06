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Румунія збирається передати Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Країна отримує вакцину із заводу в Нідерландах.

Румунія збирається передати Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Румунія збирається передати Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це на брифінгу в середу, 5 травня, сказав прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

За його словами, румунська влада "проробила деталі для надання 100 тисяч доз вакцини Україні".

Паралельно Румунія продовжить поставляти вакцину в Молдову, в тому числі на комерційній основі.

Судячи з інформації румунського урядового порталу вакцинації, там ліцензовано вакцину AstraZeneca/Vaxzevria з заводу в Нідерландах.

Нагадаємо, що Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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