Румунія збирається передати Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Румунія збирається передати Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це на брифінгу в середу, 5 травня, сказав прем'єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

За його словами, румунська влада "проробила деталі для надання 100 тисяч доз вакцини Україні".

Паралельно Румунія продовжить поставляти вакцину в Молдову, в тому числі на комерційній основі.

Судячи з інформації румунського урядового порталу вакцинації, там ліцензовано вакцину AstraZeneca/Vaxzevria з заводу в Нідерландах.

Нагадаємо, що Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.