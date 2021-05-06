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Експерти Світового конгресу вакцин назвали кращу вакцину від коронавірусу

Нею став препарат від американської компанії Moderna.

Експерти Світового конгресу вакцин назвали кращу вакцину від коронавірусу
Фото: aa.com.tr

Експерти Світового конгресу вакцин-2021, який проходить в онлайн-форматі, назвали кращу вакцину від коронавірусу. Нею став препарат від американської компанії Moderna, повідомляє zn.ua.

У шорт-лист нагороди «Краща вакцина від COVID» також увійшли американські Janssen і Novavax, канадська Medicago, препарат від британсько-шведської AstraZeneca, вакцина від Pfizer/BioNTech, розробка індійської фармкомпанії Bharat Biotech і препарат для тварин Zoetis.

Препарат від Pfizer і BioNTech при цьому «отримав досить високу оцінку».

Експерти також вибрали Moderna в категорії «Краща нова технологія/платформа вакцини». 

Всесвітній конгрес вакцин являє собою серію конференцій за участю міжнародних експертів і вчених, які займаються проблемами розробки і поширення препаратів. Він проводиться понад 20 років.

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