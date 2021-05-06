Прихована небезпека

Найбільш відомою патологією вуглеводного обміну є діабет. Однак існує ряд інших, не настільки важких станів, на які варто звернути увагу. Своєчасна профілактика і корекція способу життя дозволяють істотно уповільнити розвиток проблеми.

Фото: надане Лорой Лончар

Глюкоза — це свого роду енергетична валюта організму. Наша їжа на 50-70% складається з вуглеводів. Під час травного процесу складні вуглеводи під дією безлічі ферментів перетворюються в моносахариди, з яких найважливішу роль відіграє глюкоза. Потрапляючи через стінки кишечника в кровотік, вона транспортується в клітини і бере участь в хімічних реакціях, що протікають з виділенням енергії. Коли рівень глюкози в крові падає, підшлункова залоза синтезує гормон інсулін, який сприяє доставці глюкози в тканини і споживання її клітинами. По мірі необхідності надлишок глюкози накопичюється у вигляді глікогену в печінці і м’язах, а потім знову вивільняється. Цей механізм перешкоджає різким стрибкам рівня глюкози в крові.

ПОРУШЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ГЛЮКОЗИ

Тривожним симптомом зазвичай вважається підвищення рівня глюкози в крові натщесерце вище 5,5 ммоль / л, а перевищення показника 7 ммоль / л розцінюється як симптом цукрового діабету 2-го типу. Однак останнім часом ендокринологи звертають увагу пацієнтів на те, що вуглеводний обмін може бути порушений, навіть якщо рівень глюкози натщесерце залишається в нормі. Такий стан називають порушенням толерантності до глюкози. Раніше його розцінювали як преддіабет або латентну форму діабету, а сьогодні його вважають окремим самостійним захворюванням.

Для достовірної діагностики цієї проблеми необхідно виконати глюкозотолерантний тест: спочатку у піддослідного вимірюють рівень глюкози натщесерце, потім потрібно випити концентрований розчин глюкози, після чого з певним часовим інтервалом знову заміряється рівень глюкози в крові. Такий навантажувальний тест дозволяє виявити ситуацію, коли глюкоза засвоюється тканинами занадто повільно. При цьому її взаємодія з біологічними структурами йде не нормальним шляхом глікозилювання за участю ферментів, а по патологічному сценарією глікации.

БІЛОК + ЦУКОР = глікації

В цілому глікація є комплексною трансформацію білків, відомою як реакція Майара. Аналогічні процеси відбуваються при випіканні хліба або смаженні м’яса, коли під дією високої температури формується щільна темна скоринка і виникає характерний «смажений» запах. При цьому утворюються кінцеві продукти глікації (AGE), які викликають денатурацію основного структурного білка організму — колагену. Під дією AGE впорядкована спіральна структура колагенових молекул порушується, виникають хаотичні поперечні зшивання, що робить біологічні тканини жорсткими і нееластичними.

АGE також реагують з фосфоліпідами клітинних мембран, порушуючи їх функції. Ці небезпечні сполуки проявляють і вільно-радикальну активність, що викликає окислювальний стрес і хронічне мікрозапалення на рівні тканин. Крім того, вони зв’язуються з рецепторами імунних клітин — макрофагів, що призводить до зниження місцевого імунітету.

Концепція глікации пояснює ті клінічні прояви гіперглікемії, які відомі давно і зазвичай пов’язані з діабетом. Це і різні нейропатії, і мікроангіопатії, і погіршення зору, і передчасне старіння шкіри. Як ми бачимо, вони можуть розвиватися задовго до постановки діагнозу «діабет». Більш того, цей комплекс «малих ознак» повинен викликати певну настороженість, і на його підставі слід приймати рішення про проведення глюкозотолерантного тесту.

ЯК РОЗПІЗНАТИ ПРОБЛЕМУ?

Як фактор порушення толерантності до глюкози зазвичай називають генетичну схильність, зайву вагу, гіподинамію, вік старше 40 років. Деякі лікарські препарати (в першу чергу глюкокортикоїди) також можуть погіршувати здатність клітин засвоювати глюкозу. Зовнішні ознаки, які можуть свідчити про порушення толерантності до глюкози:

Підвищена сухість шкіри, лущення та свербіж, повільне загоєння подряпин і саден, кровоточивість ясен, випадіння волосся. Глікація робить капіляри крихкими і знижує їх еластичність, живлення тканин порушується.

Пігментні плями. AGE перешкоджають природному процесу виведення зі шкіри відпрацьованого пігменту меланіну.

Фурункульоз, грибкові захворювання шкіри і слизових. AGE притупляє місцеві імунні механізми і сприяє розвитку інфекцій.

Нічний апетит і спрага, підвищене сечовипускання.

ХАРЧУВАННЯ І РУХ

Щоб дана патологія не перейшла в діабет, рекомендується дотримуватися низьковуглеводної дієти. Важливо пам’ятати, що у людини немає вироблених в ході еволюції генетичних механізмів контролю надлишкового споживання цукру. Коли ми харчуємося натуральної, нерафінованою їжею, то перетворення складних вуглеводів в прості відбувається поетапно. Тим самим створюються буферні механізми, що дозволяють уникнути різкого підвищення рівня цукру в крові і утворення шкідливих сполук. Фрукти містять не тільки цукор, а й пектини, які абсорбують багато небажаних продуктів обміну. У разі рясного споживання простих цукрів ці механізми стримування і детоксикації не працюють. Активні заняття спортом помітно підвищують сприйнятливість тканин до глюкози навіть незалежно від синтезу інсуліну. Слід займатися не менше 3 разів на тиждень по 30 хвилин, комбінуючи аеробні та силові навантаження.

ОСОБЛИВА ТУРБОТА, ОСОБЛИВИЙ ДОГЛЯД

Шкіра, схильна до глікації, не може належним чином виконувати свої бар’єрні функції. Вона легко пошкоджується через сухість зовнішніх покривів і повільно регенерує. Тому необхідно доглядати за нею особливо дбайливо і уважно.

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