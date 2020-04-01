В Минздраве заявили, что наибольшее количество летальных случаев при коронавирусе - у пациентов с сахарным диабетом

Главный санврач сообщил, что не во всех случаях к смерти привел непосредственно вирус.

В статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все пациенты, у которых диагностировали COVID-19. Однако это не значит, что во всех 17 летальных случаях в Украине коронавирус привел к смерти, сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам. В ближайшее время на сайте Минздрава мы покажем эту разбивку по каждому из 17 случаев. Но обратим внимание, что самое большое количество летальных случаев фиксируется у тех, кто болен сахарным диабетом", - заявил он.

Ляшко подчеркнул, что пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями, теми, которые угнетают иммунную систему, сегодня находятся в большой группе риска.

"Защита этих людей - наша общая обязанность. Мы должны их изолировать и на период карантина не допустить их инфицирования. В этой группе тяжелее всего протекает заболевание и самое большое количество летальных случаев", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, из 669 случаев коронавируса в Украине погибли 17, выздоровели 10 человек. За минувшие сутки умерли 4 человека.