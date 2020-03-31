20 новых случаев COVID-19 подтвердили в Тернопольской области

Число инфицированных достигло 98-ми, 76 из них - в Монастырисском районе.

В течение вторника, 31 марта, в Тернопольской области зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - на 2 случая больше, чем за прошлые сутки.

Общее число заразившихся коронавирусом по состоянию на 22:00 31 марта выросло до 98-ми, информирует Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно данным областного лабораторного центра, наибольшее количество заражений коронавирусом зафиксировано в Монастырисском районе - 76 (+18), из них один - летальный.

Также COVID-19 обнаружили у:

11 жителей Залещицкого района (+2)

5 - Козовского района

2 - Тернополя

2 - Кременецкого района

1 - Тернопольского района

1 - Бережанского района

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился мэр города Монастыриска Андрей Старух. По его словам, болезнь протекает безсимптомно. Мэр на две недели ушел на самоизоляцию, однако намерен работать дистанционно.

Накануне сообщалось, что на самоизоляции находится мэр Почаева Кременецкого района Василий Бойко. Из-за обнаружения COVID-19 у полуторагодовалого ребенка, который находился на лечении в местной больнице, на самоизоляцию ушел персонал двух отделений медучреждения вмессте с семьями, в том числе и жена мэра Почаева.