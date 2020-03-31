В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию

Пенсионерка умерла через несколько часов после госпитализации.

30 марта в Украине от коронавируса умерли два человека - 84-летний мужчина в Черновицкой области, который с 25 марта находился на аппарате ИВЛ, а также 59-летняя женщина из села Тынное Ровенской области с тяжкими хроническими заболеваниями.

Во вторник и.о. начальника ровенского облздрава Олег Вивсяник рассказал, что женщину госпитализировали за несколько часов до смерти с двусторонним воспалением легких.

"Поражение вирусом подтверждено уже посмертно после патологоанатомического исследования и изучения материалов. Пациентка заболела 26.03, занималась самолечением, состояние ухудшилось, 29.03 около 20:00 она была доставлена в больницу", - цитирует Вивсяника агентство УНН.

"Госпитализирована в тяжелом состоянии, были проведены все мероприятия по восстановлению жизненно важных функций, но врачам не удалось справиться с недугом, поэтому в 30 марта в 3:00 констатирована медицинская смерть. Пациентка за медпомощью не обращалась, занималась самолечением. На самоизоляции позволяла себе посещать родственников и соседей", - рассказал чиновник.

По его словам, теперь необходимо отследить и при необходимости обследовать всех контактных лиц.

Вместе с женщиной госпитализировали ее внука, ему сделали быстрый тест, показавший негативный результат. Парня выписали домой на самоизоляцию.

Напомним, что в Ровенской области с начала эпидемии умерли три человека.