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Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения больных COVID-19

Обязательно медпомощь должны оказывать пациентам с подозрением или подтвержденным заболеванием, а также - входящим в группы риска.

Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения больных COVID-19
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Министерство здравоохранения обновило алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в фейсбуке.

"Согласно обновленным медицинским стандартам, оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться: пациентам с подозрением/подтверждением COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности; а также пациентам, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений.

"К этой группе риска относятся пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии, декомпенсированным сахарным диабетом, с иммуносупрессивными состояниями, тяжелой хронической патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, тяжелыми аллергическими болезнями, цереброваскулярными заболеваниями в стадии декомпенсации, онкологическими заболеваниями", - сообщили в Минздраве.

- По прибытию пациента в больницу проводится первичная сортировка - по тяжести заболевания, необходимостью начинать мероприятия медпомощи и наличием ТОРС (тяжелого острого респираторного синдрома), связанного с COVID-19.

- Далее, в зависимости от состояния больного и его классификации, специалисты оказывают ему соответствующую помощь. Всем пациентам с COVID-19, находящихся в стационаре, проводят профилактику общих осложнений.

- Беременные женщины с подозрением на COVID-19 должны быть госпитализированы в специализированный стационар, вся терапия должна проводиться с учетом стандартов ведения беременности.

"Соответствующие государственные положения утверждены Приказом Минздрава Украины "Об организации оказания медицинской помощи больным коронавирусном (COVID-19)". Они основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, обновленных после распространения болезни за пределы Китая, и являются адаптированными к потребностям системы здравоохранения Украины", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Минздрав рассчитывает пройти эпидемию, как в Японии, без пика. Пока что для больных с коронавирусом в больницах первой волны подготовили 67 тысяч кроватей. Если половина из них будет занята, начнут подключать больницы второй очереди.

В больницах первой очереди появились временные пункты скринингового медицинской сортировки больных, оборудованные на базе палаток Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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