За границей от коронавируса вылечились 8 украинцев

Восемь граждан Украины вылечились от коронавируса за границей. Такие данные по состоянию на 31 марта сообщили на странице МИД в Facebook.

В Японии выздоровели четверо, в Италии - двое, по одному в Польше и Германии.

Еще 32 украинца проходят лечение: трое в Австрии, один в Великой Британии и Северной Ирландии, четверо в Доминикане, один в Испании, пятеро в Италии, двое в Нигерии, один в Нидерландах, двое в ОАЭ, четверо в Польше, один на Сейшельских островах, один в Сербии, один в США, четверо в Германии, один в Швейцарии и еще один в Швеции.

Четыре гражданки Украины умерли от COVID-19 за границей.

"11 350 граждан зарегистрировались для возвращения в Украину", - добавили в МИД.

Напомним, что в Италии 21 марта от коронавируса умерла третья гражданка Украины.

Ранее сообщалось, что в Италии вследствие инфицирования коронавирусом скончались двое гражданок Украины. 19 марта в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла украинка 1958 г.р. 13 марта от коронавирусной инфекции умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Женщина работала в городе Ровато в провинции Брешия.