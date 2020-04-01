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В Сокирянах умерла пенсионерка с COVID-19

У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет.

В Сокирянах умерла пенсионерка с COVID-19
Фото: chernivtsi.online

В Черновицкой области от коронавируса умер пятый человек.

Об этом сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

Жительница села Ломачинцы Сокирянского района 1952 года рождения приехала из-за границы 14 марта.

Почти через две недели, 27 марта, ее госпитализировали в Сокирянскую районную больницу. 29 марта у нее подтвердился коронавирус, и в тот же день ее состояние ухудшилось. Больную перевели в реанимацию, где в ночь на 1 апреля она скончалась.

У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет.

Напомним, что 16 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина с коронавирусом, 30 марта - 84-летний мужчина, 31 марта - 65-летняя женщина и 58-летний мужчина.

По состоянию на утро 31 марта в Украине было 17 подтвержденных летальных случаев из-за коронавируса.

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