В "ДНР" заявили о первом случае инфицирования коронавирусом

Днем ранее о первом подтвержденном случае коронавируса сообщили в "ЛНР".

В так называемой "ДНР" сообщили о первом случае коронавируса на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом на брифинге 31 марта сообщила так называемая министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко, передает hromadske.

По ее словам, инфицированная - женщина, которая 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 24 марта ей стало плохо, 29 марта она обратилась на горячую линию местного "Минздрава".

Женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. Сейчас состояние женщины стабильное, температуры у нее нет, утверждает Долгошапко.

Днем ранее о первом подтвержденном случае коронавируса сообщила так называемая "ЛНР". Это был первый случай COVID-19 на оккупированном Донбассе.